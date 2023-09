Auto von Frankfurter AfD-Politiker mit Farbe beschmiert

Unbekannte haben das Auto eines Frankfurter AfD-Politikers mit Farbe beschmiert und Wahlplakate beschädigt. Das Polizeipräsidium in Frankfurt bestätigte am Freitag die Sachbeschädigungen, die in der Nacht auf Mittwoch begangen worden seien. Die AfD hatte zuvor in einer Mitteilung darüber berichtet. Demnach handelte sich um das Auto des Frankfurter Direktkandidaten Andreas Lobenstein. 123 Plakate seien beschädigt worden, die neben dem Auto in einer Garage aufbewahrt worden seien.

Vor einigen Wochen sorgte die Veröffentlichung von Privatadressen und weiterer persönlicher Daten hessischer AfD-Kandidaten für die Landtagswahl am 8. Oktober durch die Antifa Frankfurt im Internet für Wirbel. Die AfD erklärte, seitdem habe es insgesamt drei solcher Vorfälle gegeben.