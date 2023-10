Auto und Stadtbahn stoßen zusammen: Ein Schwerverletzter

Mehr zum Thema

Uhren sind zurückgestellt: Jetzt gilt Winterzeit Viele können länger schlafen - und der Tag hat ausnahmsweise 25 Stunden: In der Nacht zu Sonntag sind mit dem Ende der Sommerzeit die Uhren wieder von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt worden. Ein halbes Jahr lang gilt nun wieder die Normalzeit, auch Winterzeit genannt. Am 31. März 2024 wird dann abermals an der Uhr gedreht - und die Nacht um eine Stunde verkürzt.