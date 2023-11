Auto und Einsatzwagen der Polizei stoßen zusammen

Während einer Einsatzfahrt in Berlin-Schöneberg sind eine Polizistin und ein Polizist in ihrem zivilen Wagen mit einer Autofahrerin zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag an der Hedwig-Dohm-Straße Ecke Sachsendamm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 25 Jahre alte Autofahrerin soll den Angaben zufolge bei roter Ampel auf den Sachsendamm gefahren und dort mit dem Polizeiwagen kollidiert sein. Die Einsatzkräfte seien mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn unterwegs gewesen, hieß es.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 25-Jährige leicht am Knie verletzt. Sie erlitt einen Schock. Die Polizistin und der Polizist standen demnach ebenfalls unter Schock. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

Durch die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Auch der öffentliche Nahverkehr war betroffen. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.