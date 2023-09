Auto übersehen: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Mehr zum Thema

Seawolves misslingt Saisonstart: Niederlage in Crailsheim Den Rostock Seawolves ist nach dem Erstrunden-Aus im Pokal auch der Start in die neue Saison in der Basketball-Bundesliga missglückt. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held musste sich am Freitagabend im Auftaktspiel bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 81:85 (35:39) geschlagen geben. Bester Werfer der Rostocker war Tyler Nelson (22 Punkte).