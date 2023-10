Auto überschlägt sich und gerät in Brand - Autofahrer stirbt

Mehr zum Thema

Bis zu 27 Grad und Wolken erwartet: Am Feiertag windig Temperaturen bis 27 Grad und Wolken erwarten die Thüringer zum Start in die Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet der Tag zunächst heiter. Nachmittags verdichtet sich die Wolkendecke, es bleibt trocken. Nachts wird es wechselnd bewölkt und regenfrei - bei Tiefstwerten zwischen 9 und 15 Grad.