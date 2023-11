Auto überschlägt sich nach Kollision: Fahrer stirbt

Mehr zum Thema

Wechselhaftes und mildes Herbstwetter in NRW erwartet Das Wetter in Nordrhein-Westfalen soll in den kommenden Tagen mild und wechselhaft werden. Der Mittwoch wird in weiten Teilen grau, im Verlauf des Tages soll es immer mal wieder regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Mittwoch mitteilte. Maximal steigt das Thermometer auf 13 bis 16 Grad. Den Meteorologen zufolge weht ein mäßiger, teils böig auffrischender Wind.

Polizei schießt auf 16-Jährigen - Passanten bedroht? Die Polizei in Köln hat am Dienstagabend auf einen 16-Jährigen geschossen, der laut Zeugen mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben soll. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Der 16-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht und dort intensivmedizinisch behandelt worden. Es bestand keine Lebensgefahr. Am Mittwochmorgen teilte ein Polizeisprecher mit, dass der Jugendliche im Leistenbereich getroffen worden sei.