Auto überschlägt sich mehrmals: 30-Jähriger schwer verletzt

Mehr zum Thema

Einheitsfeiern in Hamburg gehen mit zentralem Festakt weiter 33 Jahre liegt die Wiedervereinigung zurück. Der 3. Oktober erinnert als Nationalfeiertag daran - dieses Jahr wird er mit der zentralen Feier in Hamburg begangen. Schon einen Tag vorher ging die Party los. Das Highlight steht am Dienstag auf dem Programm.

Musikerin Antje Schomaker kann jetzt Transporter fahren Viele Menschen reisen, weil vor allem die Reise zum Ziel so schön ist. Auch die Singer/Songwriterin Antje Schomaker hat das gemacht. Dabei kam es ihr vor allem auf eine Mitreisende an. Und sie hat in der Zeit was Besonderes gelernt