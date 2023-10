Auto überschlägt sich in Stuttgarter Zentrum

Mehr zum Thema

Curevac investiert bis zu 150 Millionen Euro in neue Anlage Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac steckt einem Zeitungsbericht zufolge zwischen 100 und 150 Millionen Euro in seine im Bau befindliche Produktionsanlage. Das berichten die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten (Mittwoch) nach einem Interview mit Vorstandschef Alexander Zehnder. Demzufolge soll die Anlage, die auch für eigene Forschungen genutzt werden soll, Anfang kommenden Jahres einsatzbereit sein. Das wird eine der modernsten Anlagen weltweit sein, die ausschließlich für die mRNA-Technik gebaut wurde, sagte Zehnder. Den Angaben zufolge sollen rund 100 neue Stellen geschaffen werden. Aktuell hat das Unternehmen weltweit etwa 1100 Beschäftigte; rund 950 davon in Tübingen.