Auto überschlägt sich: Fahrer stirbt im Elbe-Elster-Kreis

Ein Fahrer hat sich im Landkreis Elbe-Elster mit seinem Auto überschlagen und ist ums Leben gekommen. Der 40 Jahre alte Fahrer war aus noch bislang unbekannter Ursache in Uebigau-Wahrenbrück von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde bei dem Unfall am Dienstagmittag so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch am Unfallort starb. Die Hauptstraße im Ortsteil Kauxdorf war während der Landung des Rettungshubschraubers und der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt.