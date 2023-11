Auto überschlägt sich bei Unfall auf A113: Drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 113 im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Morgen berichtete, überschlug sich eines der drei involvierten Autos und blieb auf dem Dach liegen. Demnach kamen zwei der drei Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte zum Unfallhergang und zur Schwere der Verletzungen bislang nichts sagen. Zuvor hatte die B.Z. berichtet.