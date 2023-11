Auto stürzt von Parkdeck: Fahrer schwer verletzt

Mehr zum Thema

Vereinfachte Vorgaben für Riesenlaster ab 2024 Das Verkehrsministerium macht neue Vorgaben zum Einsatz der umstrittenen Riesenlastwagen auf den Straßen. Künftig werde die Befahrbarkeitsprüfung als zentrales Kriterium für Bewertung von Strecken angewendet, teilte das Ministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Zudem sollten Ortsdurchfahrten möglichst gemieden werden. Ressortchef Winfried Hermann (Grüne) sagte: Wir lassen Lang-Lkw nach wie vor nur dort fahren, wo es sicher ist. Wir vereinfachen die Kriterien als Beitrag zur Entlastung der Wirtschaft.

Waldhof-Krise: Trainer Rehm fordert „letztes Hemd“ Die Mannheimer brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Nach der Negativserie in der Liga treten sie nun im Landespokal in Sandhausen an. Coach Rehm richtet einen Appell an alle Beteiligten.