Auto stößt mit Laterne und Bäumen zusammen - Fahrer stirbt

Polizei durchsucht weiter Schule nach Bombendrohung Nach einer Bombendrohung an einer Erfurter Schule haben Polizisten auch am Montagmittag noch das Gebäude und das Gelände überprüft. Mehrere Spürhunde seien bei dem Einsatz beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin. Eine E-Mail mit der Drohung war am Morgen bei der Kooperativen Gesamtschule Am Schwemmbach eingegangen. Daraufhin sei diese evakuiert worden. Der Unterricht hatte noch nicht begonnen, so die Sprecherin. Allerdings seien vereinzelt Kinder bereits in der Hortbetreuung gewesen. Diese seien in Sicherheit gebracht worden.

Mann bei Streit in Bad Langensalza schwer verletzt Nach Streitigkeiten zwischen fünf Männern in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Bei der Auseinandersetzung am späten Sonntagabend wurde ein 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er erlitt an Kopf und Oberkörper Verletzungen. Inzwischen befinde er sich außer Lebensgefahr.