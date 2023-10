Mehr zum Thema

Deutschland und Tschechien: Bahnverbindungen modernisieren Deutschland und Tschechien haben ihre Absicht bekräftigt, die Schienenverbindungen zwischen beiden Staaten auszubauen und zu modernisieren. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und sein tschechischer Amtskollege Martin Kupka unterzeichneten dazu am Freitag in Prag ein gemeinsames Memorandum. Konkret geht es um die Modernisierung der Strecken zwischen Berlin und Prag, zwischen Nürnberg beziehungsweise München und Prag über Schwandorf sowie zwischen Nürnberg und Prag über Marktredwitz und Cheb (Eger).

Symbolische Blockade an Grenze als Protest gegen Asylpolitik Aus Protest gegen die Asylpolitik der Bundesregierung haben sich am Samstag im sächsischen Schmilka Menschen an der deutsch-tschechischen Grenze versammelt. Zu der Aktion hatte die rechtsextreme Partei Freie Sachsen aufgerufen. Ein Polizeisprecher sprach am Mittag von rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Diese Zahl sei eine Schätzung, es gebe einige Fluktuation. Der Protest war bis 17.00 Uhr angemeldet.