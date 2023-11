Auto schleudert auf glatter Straße gegen Baum: Verletzte

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Auftraggeber für Anschlag auf Auto in U-Haft Nach einem Bombenanschlag auf ein Auto in Wittmund ist der mutmaßliche Auftraggeber festgenommen worden. Das Amtsgericht Osnabrück habe Untersuchungshaftbefehl gegen den 25-jährigen Deutschen erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Montag mit. Bei der Explosion des teuren Wagens im Mai auf einem Privatanwesen war nach Ermittlerangaben auch der Wohnbereich stark beschädigt worden. Es entstand demnach ein fünfstelliger Schaden.