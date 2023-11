Auto prallt in Bonn gegen Baum - Fahrer in Lebensgefahr

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend in Bonn mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Retter waren schnell im Einsatz: Ein Augenzeuge habe sie per Handy informiert und die Smartwatch des Verunglückten habe automatisch Kontakt zur Leitstelle aufgenommen, teilten Feuerwehr und Rettungsdienst am Abend mit. Die Rettung des Verunglückten aus dem Wagen habe dann rund 20 Minuten gedauert.