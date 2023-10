Auto prallt gegen Mauer: Fahrerin schwer verletzt

Eine 29-Jährige ist in Kämpfelbach (Landkreis Enzkreis) mit ihrem Auto gegen eine Mauer und ein Verkehrsschild geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die Frau sei nach ersten Erkenntnissen am Samstag beim Abbiegen zu schnell gefahren und von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Die Ermittler ordneten außerdem eine Blutprobe an, weil es Zweifel an der Fahrtüchtigkeit gab, heißt es in der Mitteilung der Polizei.