Auto prallt gegen Baum: Mann lebensgefährlich verletzt

Hund verhindert Schlimmeres: Schaden nach Brand in Haus Bei einem Brand in einem Reihenhaus im Landkreis Vorpommern-Rügen ist ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro entstanden. Ein Bewohner sei in der Nacht zum Donnerstag durch das Bellen seines Hundes wach geworden und habe dann einen Brandgeruch wahrgenommen, teilte die Polizei mit. Der 55-Jährige habe daraufhin seine Tochter geweckt und mit ihr das Haus verlassen. Beide erlitten einen Schock.