Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Mehr zum Thema

Vorfahrt missachtet: Vier Verletzte bei Unfall Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos im Landkreis Schaumburg sind vier Menschen verletzt worden - davon einer schwer. Ein Mann hatte mit seinem Wagen an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autos mit einem 54 Jahre alten Fahrer missachtet, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Den Angaben zufolge stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall am Samstag nahe der Gemeinde Apelern schwer verletzt. Seine beiden Mitfahrer im Alter von 65 und 67 Jahren sowie der 48 Jahre alte Unfallverursacher wurden leicht verletzt.