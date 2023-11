Auto prallt gegen Baum: 71 Jahre alter Fahrer stirbt

Mehr zum Thema

Mit 2,5 Promille am Steuer: Autofahrerin verursacht Unfall Mit einem Alkoholwert von 2,5 Promille hat eine Autofahrerin in Dresden einen Unfall verursacht und ist geflohen. Die 40-Jährige war am Dienstagabend beim Abbiegen mit einem Kleintransporter zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr die Fahrerin weiter. Durch Hinweise von Zeugen wurde die 40-Jährige schließlich von der Polizei gestellt. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin ihren Führerschein. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro.

Staatswald: Sachsenforst beklagt schlechte Saatgut-Ausbeute Die Bäume in Sachsens Wäldern haben in diesem Jahr nach Angaben des staatlichen Forstbetriebes viel zu wenig Saatgut abgeworfen, um den Bedarf für den Waldumbau zu decken. Die Bilanz sei durchwachsen bis ernüchternd, sagte Landesforstpräsident Utz Hempfling am Mittwoch. Es seien 110 Kilogramm reinen Saatgutes im Staatswald zusammengekommen. Benötigt würden allerdings 500 Kilogramm, um genug neue Bäume heranzuziehen. Die Forstleute müssten nun versuchen, Saatgut zu importieren.