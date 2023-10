Auto prallt gegen Ampel: Fahrer schwer verletzt

Mehr zum Thema

Friedrich Grade ist tot: „Das Boot“-Zeitzeuge stirbt mit 107 Ein Zeitzeuge des aus dem Spielfilm Das Boot bekannten U-Bootes U96 ist tot: Der frühere Marineoffizier Friedrich Grade starb im Alter von 107 Jahren, wie am Dienstag das Seniorenheim in Bornheim bei Bonn bestätigte, in dem er zuletzt gelebt hatte. Zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Experten: 30 Prozent der Gebäude sind für Sanierung geeignet Bei der energetischen Modernisierung sind etwa drei von zehn Gebäuden in Deutschland für eine serielle Sanierung mit vorgefertigten Fassadenelementen geeignet. Darauf hat die Deutsche Energie-Agentur (Dena) am Donnerstag anlässlich eines Fachkongresses in Berlin hingewiesen. Große Bestände lassen sich so mit weniger Fachkräften in kürzerer Zeit auf den klimaneutralen NetZero-Standard bringen.