Auto mit Familie an Bord überschlägt sich bei Kaltennordheim

Mit ihren Kindern an Bord ist eine Autofahrerin in Kaltennordheim mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Die 41 Jahre alte Frau, ihre 8-jährige Tochter und ihre Söhne im Alter von 13 und 19 Jahren wurden bei dem Unfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen am Dienstagmittag leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie wurden mit dem Hubschrauber und dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war niemand Weiteres an dem Unfall auf der Bundesstraße 285 beteiligt. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.