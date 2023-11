Auto kracht in Baustellenfahrzeug: Fahrer schwer verletzt

Mehr zum Thema

CDU in Hessen will möglichen Koalitionspartner nennen Die hessische CDU will nach vertraulichen Gremiensitzungen an diesem Freitag in Wiesbaden vermutlich die Wahl ihres gewünschten Koalitionspartners bekanntgeben. Es könnte auf die Grünen oder auf die SPD hinauslaufen. Erwartet wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein sowie CDU-Fraktionschefin Ines Claus die Medien über die mit Spannung erwartete Entscheidung informieren.