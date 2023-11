Auto kracht gegen Hauswand: Bewohner stürzt vom Laufband

Mehr zum Thema

Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 35 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen links in die Belliner Straße einfahren, wobei es zur Kollision kam. Das teilte die Polizei am Abend mit. Die 78-jährige Radfahrerin stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Beleidigungen und Flaschenwurf gegen Polizisten: Festnahmen Was mit einer mutmaßlichen Bedrohung auf einer Straße begann, entwickelte sich am Mittwochabend rasch zu einem größeren Polizei-Einsatz mit vier vorläufigen Festnahmen. Zunächst sollen zwei Tunesier einen Deutschen im Verlauf eines Streits im Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch bedroht haben, weshalb die Polizei gerufen wurde. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit.