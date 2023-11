Auto kracht gegen Baum: Fahrer stand wohl unter Drogen

Mehr zum Thema

Mutmaßliches Schleuser-Auto fliegt aus der Kurve: Verletzte Bei einem Unfall mit einem mutmaßlichen Schleuserauto sind sieben Menschen auf der Autobahn 96 bei Lindau (Bodensee) verletzt worden. In dem Fahrzeug saßen am Freitagabend eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern im Alter von drei, sechs und neun Jahren sowie zwei weitere Männer, wie die Bundespolizei am Samstagabend mitteilte. Gegen den 37 Jahre alten Fahrer und einen 26-jährigen Insassen werde nun wegen des Verdachts auf Schleusungsdelikte ermittelt.

