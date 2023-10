Auto kracht gegen Baum - 64-Jährige verletzt

Mehr zum Thema

Rose sieht Pokalpartie in Wolfsburg als „Endspiel“ Für Marco Rose hat das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal an diesem Dienstag (18.00 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg Endspielcharakter. Ein hartes Stück Arbeit, wieder ein intensives Spiel. Und es ist Pokal, wenn wir den Pokal verteidigen wollen, das haben wir vor, dann müssen wir gewinnen. Dementsprechend ist es ein Endspiel, sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 6:0 gegen den 1. FC Köln.

Aue gelingt Auswärtssieg in Freiburg Erzgebirge Aue geht nach dem 1:0-Auswärtssieg bei der Reserve des SC Freiburg mit viel Selbstvertrauen und Motivation an die nächsten Aufgaben. Es war enorm wichtig heute zu gewinnen, weil wir ein sehr schwieriges Spiel vor der Brust haben. Es war wichtig für die Moral, sagte Aue-Coach Pavel Dotchev bei MagentaSport.