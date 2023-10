Auto kracht frontal auf Linienbus: Fahrerin schwer verletzt

Mehr zum Thema

VfB-Coach Hoeneß warnt trotz Pleiten-Serie vor Union Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart will sich von der Negativserie des kommenden Gegners nicht blenden lassen. Sie sei trügerisch, sagte der 41-Jährige zwei Tage vor der Partie beim 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Köpenicker kassierten zuletzt sieben Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander. Allerdings sei nur eine davon wirklich verdient gewesen, meinte Hoeneß: das unglückliche 0:1 in der Champions League bei Real Madrid Mitte September.