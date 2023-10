Auto kollidiert mit abgestelltem Wagen: drei Verletzte

Mehr zum Thema

Feuer bei Herforder Firma: Warnung wegen Rauchentwicklung Ein Feuer in einem Gewerbegebiet in Herford hat am Samstagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Es brenne in einem Betrieb, Menschen müssten bei dem Einsatz aber nicht gerettet werden, sagte ein Sprecher der Leitstelle Herford. Zuvor hatte das Westfalen-Blatt berichtet.