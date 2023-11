Mehr zum Thema

RTL

Südzucker rechnet mit starkem Herbst Wegen einer starken Entwicklung des Zuckersegments rechnet Südzucker für das laufende Geschäftsquartal mit einer deutlichen Ergebnissteigerung. Das operative Ergebnis des dritten Quartals (per Ende November) dürfte deutlich über dem Vorjahreswert von 220 Millionen Euro liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit.

Gastank brennt in Göppingen - Ausmaß unklar Ein brennender Gastank hat in Göppingen einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Maßnahmen gestalteten sich schwierig, weil der Tank schwer erreichbar sei, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Mittwoch mit. Das wird noch längere Zeit andauern. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Weitere Details zum Ausmaß waren zunächst unklar.