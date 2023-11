Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Mehr zum Thema

Kleinkind bei Sturz aus Wohnhaus lebensgefährlich verletzt Bei einem Sturz aus einem Bremer Wohnhaus hat sich ein zwei Jahre alter Junge lebensgefährlich verletzt. Das Kleinkind stürzte am Dienstagnachmittag etwa zehn Meter tief, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Junge kam in eine Klinik. Wie es zu dem Unfall im Stadtteil Blumenthal kommen konnte, war zunächst noch unklar.