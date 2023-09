Auto gegen Hauswand gefahren: Fahrer verschwunden

Mehr zum Thema

Herbig: Kriege Trophäen oft nicht mit mir in Verbindung Komiker Michael Bully Herbig (55) erinnert sich noch an den ersten Preis seiner Karriere. Den habe ich für eine Comedysendung bekommen, die ich fürs Radio gemacht habe: die «Bayern-Cops. Dafür habe ich einen Radiopreis gewonnen, den ich mir damals als Polizist verkleidet abgeholt habe», sagte Herbig der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Knapp 30 Jahre später bekam der 55-Jährige dort am Donnerstagabend die Ehrenauszeichnung des Deutschen Fernsehpreises. Mittlerweile habe er rund 70 Trophäen in seinem Produktionsbüro in München stehen, sagte Herbig. Das ist auch für mich beeindruckend. Wenn ich in den Besprechungsraum komme, kriege ich das oft nicht mit mir in Verbindung.