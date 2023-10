Auto fängt Feuer: Fahrer in Lebensgefahr

Mehr zum Thema

Pur Musical „Abenteuerland“ feiert in Düsseldorf Premiere Das Musical Abenteuerland mit den Hits der Popgruppe Pur feiert an diesem Sonntag in Düsseldorf Weltpremiere. Insgesamt werden 30 Pur-Stücke im Musical zu hören sein. Vor der Premiere zeigten sich die Bandmitglieder Hartmut Engler (61), Rudi Buttas (68) und Joe Crawford (60) am Freitag sichtlich gerührt.

Auktionshaus versteigert Brief von Queen Elizabeth II. Ein Brief der verstorbenen britischen Königin kommt unter den Hammer. In dem Schreiben aus dem Jahr 1964 berichtet die Monarchin von ihrem jüngsten Sohn.