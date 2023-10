Auto fährt Wartende an Bushaltestelle an: Vier Verletzte

Bei einem Unfall an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach sind vier Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer sei am Samstag aus noch ungeklärter Ursache am Bahnhof Rheydt rechts an einem haltenden Bus vorbeigefahren, habe diesen gestreift und dann wartende Menschen angefahren, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Eine Frau sei schwer verletzt worden, drei Menschen seien augenscheinlich leicht verletzt, hieß es. Ein Notfallseelsorger sei vor Ort. Die Unfallaufnahme laufe noch, hieß es am Abend.