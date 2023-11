Auto fährt mit hohem Tempo durch Fußgängerzone

Mehr zum Thema

Großbrand in Billig-Discounter in Hagen In einem Billig-Discounter im westfälischen Hagen ist ein Großbrand ausgebrochen. Schwer verletzt wurde dabei bisher niemand, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Drei Mitarbeiterinnen seien leicht verletzt worden, es gebe bei ihnen Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Außerdem seien die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser zur Sicherheit evakuiert worden. Bislang sei das Feuer aber nicht auf andere Gebäude übergegriffen.

