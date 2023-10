Auto fährt in Wohnhaus: 85-jähriger Bewohner verletzt

Mehr zum Thema

Ruhige Nacht nach Gewalt bei pro-palästinensischer Demo Nach den gewaltsamen Ausschreitungen bei einer nicht angemeldeten pro-palästinensischen Demonstration in Hamburg-St. Georg ist die Nacht zum Sonntag ruhig geblieben. Es sei zu keinen weiteren Zwischenfällen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Die Polizei sei aber weiter mit angemessener Präsenz vor Ort, um jederzeit reagieren zu können. Am Sonnabend waren mehrere Beamte verletzt worden, als die Polizei eine Versammlung von bis zu 500 Personen am Steindamm aufgrund eines geltenden Versammlungsverbots aufgelöst hatte.