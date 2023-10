Ein Autofahrer ist in Mittelfranken in eine Wildschweinrotte gefahren - fünf Tiere starben bei dem Zusammenstoß. Die Wildschweine hatten eine Straße überquert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall am Samstagabend bei Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) unverletzt.