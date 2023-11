Auto fährt in Jena Hund an und flüchtet - Tier tot

Ein Unbekannter hat in Jena einen Hund angefahren. Der Chihuahua starb an seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Autofahrer habe sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Hund plötzlich losgerissen und war auf die Straße gerannt, als die Besitzerin mit ihm am Mittwochabend Gassi ging. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Auto geben können.