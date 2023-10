Auto fährt in Gegenverkehr: Frau tot, drei Schwerverletzte

Mehr zum Thema

Totes Geflügel in Kleingartenanlage gefunden In einer Kleingartenanlage in Unterfranken soll ein Tierhalter seine Hühner und Gänse massiv vernachlässigt haben. Nach Angaben der Polizei vom Freitag wurden nach einem Hinweis in Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld) vier tote Tiere gefunden. Die Tiere seien augenscheinlich in ihren Käfigen unzureichend versorgt worden, hieß es. Die Beamten schalteten deswegen das Veterinäramt zur Überprüfung der fragwürdigen Tierhaltung ein.

Mann stößt 20-Jährigen von Steinerner Brücke Ein 28-Jähriger hat in Regensburg einen Mann von der berühmten Steinernen Brücke gestoßen. Der 20-Jährige sei dabei am Freitag schwer verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den 28-jährigen Deutschen noch vor Ort fest. Das Opfer, ein Syrer, landete bei dem Sturz nicht in der Donau, sondern fiel auf den gepflasterten Bereich eines Brückenpfeilers. Über die Hintergründe der Tat können wir zu dem Zeitpunkt noch keine Auskünfte treffen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen.