Auto fährt in Fahrstuhlschacht eines Bürohauses

Mehr zum Thema

Toter in Görlitzer Wohnung: Hohe Belohnung für Hinweise Gut sieben Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Görlitz sucht die Polizei Zeugen. Zudem sei für sachdienliche Hinweise ein Betrag von 10.000 Euro ausgelobt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der 79-Jährige war Mitte September leblos in seiner Wohnung gefunden worden - an seinem Körper befanden sich Spuren von Gewalteinwirkung. Ein Nachbar hatte den Rettungsdienst alarmiert, nachdem er den Mann einige Tage nicht mehr gesehen hatte.

Pötzsch: Dankbar, Jutta Müller gehabt zu haben Die erste deutsche Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Anett Pötzsch hat mit tiefer Trauer auf den Tod ihrer langjährigen Trainerin Jutta Müller reagiert. Zwar musste man auch aufgrund ihres hohen Alters immer damit rechnen. Aber wenn es dann so weit ist, hat es etwas Endgültiges. Und damit habe ich ein Problem, sagte die 63-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Müller war am Donnerstag im Alter von 94 Jahren in einem Pflegeheim bei Berlin gestorben.

RTL