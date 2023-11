Mehr zum Thema

Klingbeil: SPD muss in Krisenzeiten Verantwortung übernehmen SPD-Bundesparteichef Lars Klingbeil hat die Sozialdemokraten in Sachsen auf die Landtagswahl im kommenden September eingestimmt. Er erlebe einen geschlossenen und kämpferischen Landesverband, sagte Klingbeil am Samstag beim außerordentlichen Landesparteitag in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig). In turbulenten Zeiten wie lange nicht mehr mit dem Krieg in der Ukraine, den Terroranschlägen der Hamas in Israel und dem Klimawandel sei es besonders wichtig, dass die Sozialdemokratie mehr Verantwortung übernehme.