Auto fährt auf Pannenfahrzeug: Ein Schwerverletzter

Nach Fund von toter Frau: Haftbefehl gegen Jugendlichen Einen Tag nach dem Fund einer toten Frau in Frankfurt ist ihr mutmaßlicher Mörder in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen den Jugendlichen sei am Donnerstag Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei hatte am Mittwochmorgen in einer Wohnung im Stadtteil Sachsenhausen die getötete 28-Jährige gefunden, als Tatverdächtiger wurde kurz darauf der 17-Jährige festgenommen. Weitere Informationen teilte die Behörde mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht mit.

Stich in den Oberbauch: Prozess um versuchten Totschlag Wegen versuchten Totschlags nach einem Streit im Frankfurter Bahnhofsviertel muss sich ein 44 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Zum Prozessauftakt am Donnerstag äußerte sich der Angeklagte weder zu den Vorwürfen noch zu seinen persönlichen Verhältnissen.