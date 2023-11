Auto fährt auf Mofa auf - 16-Jähriger stirbt in Klinik

Ein Auto ist von hinten auf ein Mofa aufgefahren und der 16-jährige Mofafahrer ist rund eine Woche nach dem Unfall nun im Krankenhaus gestorben. Durch den Aufprall wurde der Jugendliche von seinem Fahrzeug in einem Graben geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 16-Jährige war am vergangenen Mittwoch bei Rentweinsdorf (Landkreis Haßberge) auf einer langen Gerade bei Dunkelheit und Regen unterwegs. Ein von hinten kommendes Auto fuhr in das Heck seines Mofarollers. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schwer verletzt in eine Klinik, in der er am Montag starb.