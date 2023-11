Auto fährt auf A4 auf Sattelzug auf: Fahrer tödlich verletzt

Mehr zum Thema

Wind, Wolken und Gewitter in Thüringen: Schnee erwartet Wolken, Schnee und einzelne Gewitter bestimmen die Wetterlage in Thüringen zum Start ins Wochenende. Dabei bleibt es den Tag über stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zeitweise kommt es zu Schauern und Schneeschauern, vereinzelt mit Gewitter durchsetzt. Oberhalb von 600 Metern werden bis zum Abend bis zu fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. In Hochlagen treten stürmische Böen und Sturmböen auf - die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 6, im Bergland zwischen 1 und 4 Grad.

Brandmelder auf Fluren erleichtern Fehlalarme In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Flüchtlinge in Suhl muss die Feuerwehr regelmäßig wegen Fehlalarmen anrücken: Bewohner drücken immer wieder auf die Brandmelder, obwohl es gar nicht brennt.