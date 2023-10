Auto erfasst sechsjährigen Jungen vor Schulgebäude

Mehr zum Thema

Weniger Regen zum Wochenstart in NRW erwartet Nach einem verregneten Wochenende in Nordrhein-Westfalen soll es ab Montag erstmal heiter im Bundesland werden - wenn auch nur für kurze Zeit. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag noch einen zeitweise schauerartigen Regen voraussagt, kommt es den Angaben des Wetterdienstes zufolge am Montag erst zum Abend hin hier und da zu etwas Regen. Außerdem werde das Wetter im Laufe des Montags wieder bewölkt, mit Temperaturen von 13 bis 16 Grad aber mild. Auch in der Nacht zum Dienstag könne es zeitweise etwas regnen. Am Dienstag geht es laut DWD voraussichtlich bewölkt und mit lokalen Schauern weiter. Zum Dienstagnachmittag hin sei ein schauerartig verstärkter Regen möglich.