Auto erfasst Radfahrer: Lebensgefährlich verletzt

„Sieg Heil“ Rufe bei aufgelöstem Konzert der rechten Szene Bei dem Ende Oktober von der Polizei aufgelösten Konzert der rechten Szene in Gelsenkirchen haben Teilnehmer vorher lautstark Sieg Heil gerufen. Nachdem Polizeibeamte die Rufe aus dem Veranstaltungsort, einem Kleingarten-Vereinsheim, gehört hatten, sei die Veranstaltung umgehend aufgelöst worden, berichtete das NRW-Innenministerium in einer Vorlage für eine Sitzung des Landtags-Innenausschusses am Donnerstag.