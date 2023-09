Ein Auto hat im Kreis Esslingen einen Senior auf seinem Pedelec erfasst und tödlich verletzt. Der 84-Jährige stürzte am Sonntag nach dem Zusammenstoß in einem Kreisverkehr in Holzmaden zu Boden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag.