Auto erfasst Fußgängerin: 84-Jährige stirbt

Solarausbau stärker als in den Vorjahren Der Ausbau von Solaranlagen hat in diesem Jahr noch einmal stärker angezogen als in den Vorjahren. Wie aus Daten des Vergleichsportals für Solaranlagen Selfmade Energy hervorgeht, betrug die Zuwachsrate bereits in den ersten neun Monaten des Jahres in Sachsen-Anhalt 30 Prozent, in Thüringen 31,4 Prozent und in Sachsen 33,4 Prozent im Vergleich zum gesamten Vorjahr. In den vergangenen Jahren lagen die Zuwachsquoten zwischen rund 15 bis 25 Prozent.