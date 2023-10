Auto eines AfD-Politikers geht in Flammen auf

Mehr zum Thema

180 Polizeikräfte bei Razzia im Bahnhofsviertel im Einsatz Mit rund 180 Kräften hat die Polizei am Freitag Kontrollen im Frankfurter Bahnhofsviertel durchgeführt. Bei der Razzia liege der Fokus auf Straßenkriminalität, wie etwa Drogenhandel oder Taschendiebstähle, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Eine Bilanz zu der am Nachmittag gestarteten Aktion gab es am Abend laut Sprecher noch nicht.

Merz erinnert Bundesregierung an Deutschlandpakt Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat die Bundesregierung aufgefordert, möglichst bald den angekündigten Deutschlandpakt anzugehen. Es müsse dringend etwa darüber gesprochen werden, wie die irreguläre Migration in die sozialen Sicherungssysteme reduziert oder möglichst schnell gestoppt werden könne, erklärte er bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Taunusstein am Freitag.