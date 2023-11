Auszeichnung für Überlebenden der Möllner Anschläge

Der Verein Gegen Vergessen - Für Demokratie zeichnet einen der Überlebenden der Möllner Brandanschläge von 1992, Ibrahim Arslan, mit einem Sonderpreis für sein außergewöhnliches Engagement in der politischen Bildung aus. Arslan leiste mit seinen Vorträgen und Gesprächsrunden einen wertvollen Beitrag zur politischen Bildung junger Menschen, teilte die Verein am Dienstag mit. Darüber hinaus halte er auch Kontakt zu zahlreichen anderen Betroffenen, etwa Angehörigen von Opfern des NSU und der Anschläge in Hanau und Halle.

Der mit 3000 Euro dotierte Sonderpreis wird nach Angaben des Vereins am 25. November im Historischen Kaufhaus in Freiburg im Breisgau verliehen. Arslan hatte als Siebenjähriger einen rassistisch motivierten Brandanschlag auf das von seiner Familie bewohnte Haus in der Altstadt von Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg überlebt. Eine 51 Jahre alte Frau und zwei Mädchen starben in den Flammen.

Der Verein Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V. verbindet seit 1993 historische Erinnerungsarbeit mit dem Einsatz für die Demokratie.