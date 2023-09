Auswertung zur Wiesn: Mehr Besucher, gleiche Besuchsdauer

Mehr zum Thema

Motorradfahrer stirbt nach Sturz bei Fahrt mit Sohn Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz bei einer Fahrt mit seinem erwachsenen Sohn in Niederbayern an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren der 67-Jährige und der 43-Jährige am Mittwoch bei Roßbach (Landkreis Rottal-Inn) auf ihren Motorrädern unterwegs, als der Vater mit seiner Maschine in einer Kurve von der Straße abkam und auf eine Wiese stürzte.

Ingolstadts Oberbürgermeister verordnet Haushaltssperre Der Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt hat eine Haushaltssperre für das laufende Haushaltsjahr verordnet. Das teilte OB Christian Scharpf (SPD) nach Angaben von Freitag bereits am Mittwoch dem Stadtrat mit. In der Oktober-Sitzung will er dem Gremium einen Grundsatzbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vorlegen. Ein Lenkungskreis soll unter dem Vorsitz des OB Maßnahmen erarbeiten. Die Stadt werde um spürbare Einschnitte in fast allen Bereichen nicht herumkommen.