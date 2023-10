Auswärtige Kabinettssitzung führt Regierung nach Parchim

Mehr zum Thema

Hunderte Mitarbeiter folgen Warnstreik-Aufruf bei Nordex Die IG Metall hat mit einem Warnstreik ihre Forderungen in den Tarifgesprächen beim Windkraftanlagenhersteller Nordex bekräftigt. An der Aktion beteiligten sich am frühen Mittwochnachmittag an allen drei Standorten in Rostock insgesamt über 500 Beschäftigte, wie der Geschäftsführer der IG Metall in Rostock und Schwerin, Stefan Schad, mitteilte.

Schwesig hofft nach Wahl auf engere Kontakte zu Polen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hofft nach der Parlamentswahl in Polen auf wieder engere Kontakte zum Nachbarland. Für uns in Mecklenburg-Vorpommern sind gute Beziehungen zu unserem direkten Nachbarn Polen von besonderer Bedeutung, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.